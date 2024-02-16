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В Бурятии большегруз улетел в кювет с федеральной трассы

В Бурятии большегруз улетел в кювет с федеральной трассы
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Водитель машины не справился с управлением

ДТП произошло в четверг, 15 февраля, в Кабанском районе Бурятии – на 319-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». В районе села Большая Речка большегрузный автомобиль улетел с дороги в кювет.


Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», водитель не справился с рулевым управлением. Сам он в аварии не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 февраля на трассе в Кабанском районе фура врезалась в самосвал
ДТП большегрузные автомобили

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