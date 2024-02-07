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На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал

На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Водитель большегруза вылетел на «встречку»

ДТП произошло вечером 6 февраля в районе станции Посольская, на 326-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Это в прибрежном Кабанском районе Бурятии. Водитель фуры Volvo следовал в сторону Улан-Удэ и частично выехал на встречную полосу.


Там он столкнулся с самосвалом Sitrak. В аварии никто не пострадал. Повреждены оказались только зеркала обоих большегрузов, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

На этом участке пришлось ввести реверсивное движение. Там выставили аварийные знаки. Фура стояла на уширении, самосвал – на своей полосе. Примерно через час реверс сняли.

Накануне в Кабанском районе было ещё одно ДТП. Оно случилось на 292-ом километре той же трассы. Водитель фуры не выдержал дистанцию и влетал в автомобиль Land Rover. Обошлось без пострадавших.
ДТП большегрузные автомобили

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