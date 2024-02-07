На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал



ДТП произошло вечером 6 февраля в районе станции Посольская, на 326-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Это в прибрежном Кабанском районе Бурятии. Водитель фуры Volvo следовал в сторону Улан-Удэ и частично выехал на встречную полосу.







Там он столкнулся с самосвалом Sitrak. В аварии никто не пострадал. Повреждены оказались только зеркала обоих большегрузов, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».



На этом участке пришлось ввести реверсивное движение. Там выставили аварийные знаки. Фура стояла на уширении, самосвал – на своей полосе. Примерно через час реверс сняли.





