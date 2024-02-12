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В Бурятии за выходные произошло 29 ДТП

В Бурятии за выходные произошло 29 ДТП
Происшествия,  Фото:управление ГИБДД МВД по РБ
Есть пострадавшие

В Бурятии за два выходных дня произошло 29 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе несколько аварий с пострадавшими. Об этом сообщает управление ГИБДД МВД по РБ.

В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 657 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 34 водителя находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 13 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 10 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

В субботу днём, 10 февраля, в Улан-Удэ 41-летний водитель автобуса «ПАЗ» на улице Комсомольская не справился с рулевым управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Калдина» с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы, после осмотра отпущены домой.

В Заиграевском районе в воскресенье, 11 февраля, в два часа ночи 30-летний водитель автомобиля «Хонда CRV» следуя со стороны улуса Додо-гол на пресечении с автодорогой Улан-Удэ – Романовка – Чита совершил съезд с дороги. В результате ДТП 29-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

ДТП аварии Бурятия

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