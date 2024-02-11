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В Бурятии прекратили поиски застрявших на Байкале людей

В Бурятии прекратили поиски застрявших на Байкале людей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Супружескую пару удалось найти

В Северо-Байкальском районе прекратили поиски супругов, которые застряли накануне среди торосов на Байкале. Спасателям удалось их найти, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».

Люди были на автомобиле Nissan Presage. Они не смогли выбраться со льда озера самостоятельно. На помощь отравились сотрудники Северо-Байкальского поисково-спасательного подразделения БПСО.
спасательная операция Байкал

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