На помощь им выдвинулись спасатели
Этот инцидент произошёл вечером 10 февраля в Северо-Байкальском районе. От оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) поступило сообщение, что мужчина и женщина застряли среди торосов на Байкале, в районе губы Томпуда. Об этом рассказали в республиканском управлении МЧС.
В группе «Северобайкальск-инфо 24/7» уточнили, что это супружеская пара. Люди были на автомобиле и не смогли выбраться самостоятельно. На помощь им отравились сотрудники Северо-Байкальского поисково-спасательного подразделения БПСО.
Среди торосов на севере Бурятии застряли люди на автомобиле
Происшествия, Фото:
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