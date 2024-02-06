В Иркутской области главу транспортной компании осудили за незаконную перевозку взрывчатки

Его оштрафовали на 200 тысяч рублей



В Усть-Куте Иркутской области суд признал 40-летнего руководителя транспортной компании виновным в покушении на мошенничество. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина организовал незаконную перевозку взрывчатых веществ по воде.



В июне 2022 года мужчина ввёл в заблуждение должностных лиц горнодобывающего предприятия, заявив, что по реке Лена водным транспортом можно перевезти грузовой автомобиль со взрывчатыми веществами. Груз надо было доставить из порта Осетрово (Усть-Кут) в город Ленск (Якутия).



Оговорённая стоимость услуги составила почти 700 тысяч рублей.



Чтобы погрузить фуру на баржу, руководитель транспортной компании предоставил ложные сведения о якобы перевозке технологического оборудования, для сопровождения которого не нужны особые условия и требования. Однако преступление было пресечено



В пути следования – в Киренске – транспортные полицейские и сотрудники УФСБ выгрузили фуру. В дальнейшем экипаж ГИБДД сопроводил груз в пункт отправления, где была проверена и подтверждена его целостность.



Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

