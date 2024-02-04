В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где массово отравились шаурмой







В деятельности кафе выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства. В настоящий момент его работа приостановлена, административные материалы переданы в суд.



Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы пищевой продукции и воды.







На два месяца арестованы владелец и повар иркутского кафе на улице Баумана, где произошло массовое отравление шаурмой.1 февраля в больницу с признаками пищевого отравления обратились 16 иркутян, большая часть из них – жители Ленинского района. Все они покупали шаурму в одном заведении. Девять взрослых и двое детей были госпитализированы. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.По факту массового отравления следствие возбудило уголовное дело. Обвинение по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 2 ст. 238 УК РФ) предъявили индивидуальному предпринимателю – владельцу кафе быстрого питания, а также повару.- По ходатайству следствия Кировским районным судом Иркутска фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они арестованы на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.