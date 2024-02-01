В Бурятии ищут поджигателя, спалившего «Тойоту»

Момент поджога попал на видео



Неизвестный спалил автомобиль «Тойота RAV4» в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии. Инцидент произошёл поздней ночью 29 января. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.



Сегодня, 1 февраля, это видео опубликовали в группе «Аноним Кабанского района». Автор интересовался у подписчиков, знают ли они подробности произошедшего.



На видеокадрах запечатлён молодой человек в капюшоне, который обходит машину, что-то льёт в область капота, а затем поджигает. Пламя быстро разгорается, а поджигатель убегает прочь от горящего автомобиля.



«На днях Каменск показал себя жарким посёлком. В 18 квартале в половине четвёртого ночи подожгли машину. Чувак был достаточно наглым и дерзким. Есть продолжение или какие-то новости об этом?» – написал анонимный автор.



Но в немногочисленных комментариях ничего конкретного не написали. Один из пользователей предположил, что просто так на поджог бы не пошли, другой написал, что из-за девушки.



Владелец иномарки обратился в полицию утром того же дня. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».



- Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

