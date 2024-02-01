01 февраля

31 января

Популярное

В Бурятии ищут поджигателя, спалившего «Тойоту»

В Бурятии ищут поджигателя, спалившего «Тойоту»
Происшествия, 
Момент поджога попал на видео

Неизвестный спалил автомобиль «Тойота RAV4» в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии. Инцидент произошёл поздней ночью 29 января. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.

Сегодня, 1 февраля, это видео опубликовали в группе «Аноним Кабанского района». Автор интересовался у подписчиков, знают ли они подробности произошедшего.

На видеокадрах запечатлён молодой человек в капюшоне, который обходит машину, что-то льёт в область капота, а затем поджигает. Пламя быстро разгорается, а поджигатель убегает прочь от горящего автомобиля.

«На днях Каменск показал себя жарким посёлком. В 18 квартале в половине четвёртого ночи подожгли машину. Чувак был достаточно наглым и дерзким. Есть продолжение или какие-то новости об этом?» – написал анонимный автор.

Но в немногочисленных комментариях ничего конкретного не написали. Один из пользователей предположил, что просто так на поджог бы не пошли, другой написал, что из-за девушки.

Владелец иномарки обратился в полицию утром того же дня. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

- Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
пожар Поджог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Доверчивые жители Бурятии теряют миллионы на «инвестировании»
Доверчивые жители Бурятии теряют миллионы на «инвестировании»
Происшествия, 01.02.2024
Люди продолжают верить, что смогут получить большие деньги за короткий срок
В Улан-Удэ из-за столкновения трамвая и такси парализовало Элеватор
В Улан-Удэ из-за столкновения трамвая и такси парализовало Элеватор
Происшествия, 01.02.2024
ДТП произошло на одной из самых «загруженных» улиц
В Чите пожарные спасли двух маленьких детей
В Чите пожарные спасли двух маленьких детей
Происшествия, 01.02.2024
Едкий дым быстро заполонил подъезд  
Бурятию продолжает трясти по ночам
Бурятию продолжает трясти по ночам
Происшествия, 01.02.2024
В республике опять произошло землетрясение

В сгоревшем вагончике в Чите нашли труп мужчины
В сгоревшем вагончике в Чите нашли труп мужчины
Происшествия, 01.02.2024
За вечер в краевом центре и пригороде произошло три пожара
В Бурятии пьяный студент украл набор автомобильных ключей
В Бурятии пьяный студент украл набор автомобильных ключей
Происшествия, 01.02.2024
Хозяин иномарки забыл ключи в замке автомобильной двери
В Бурятии сгорела крыша дома культуры
В Бурятии сгорела крыша дома культуры
Происшествия, 01.02.2024
На тушение ушло полтора часа
В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину
В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину
Происшествия, 01.02.2024
Пожилая женщина находилась в сильно задымлённой квартире
Житель Бурятии до смерти избил мужчину
Житель Бурятии до смерти избил мужчину
Происшествия, 01.02.2024
Обвиняемого заключили под стражу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^