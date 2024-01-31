Автоавария произошла в Шелеховском районе
Днём 31 января в Шелеховском районе Иркутской области столкнулись Toyota Vitz и Hyundai Solaris. ДТП произошло на 62 километре федеральной трассы «Байкал», вблизи съезда на станцию Подкаменная.
- Предварительно сотрудники полиции установили, что 62-летний водитель автомобиля Toyota Vitz двигался со стороны Слюдянки в Шелехов. Автомобилист не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с корейской иномаркой Hyundai Solaris, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП водитель Toyota Vitz скончался до приезда скорой помощи.
Ещё двое пассажиров Toyota и Hyundai доставлены в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
В Иркутской области водитель Toyota Vitz погиб на трассе «Байкал»
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