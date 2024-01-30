Сотрудники полиции обратили внимание на взволнованную пожилую женщину возле банкомата
В Иркутске полицейские спасли пенсионерку от перевода денег мошенникам. Рустам Дзауров и Андрей Ведерников патрулировали Центральный рынок, когда обратили внимание на взволнованную женщину возле банкомата. Она с кем-то непрерывно разговаривала по телефону, а в руках держала крупную сумму денег.
Патрульные сразу поняли, что она разговаривает с мошенниками, и их догадка подтвердилась.
- Иркутянка рассказала, что ей позвонили из «службы безопасности банка» и сообщили, что на её имя кто-то пытается оформить кредит. Неизвестные предложили перевести сбережения на «безопасные счета». Сотрудники объяснили женщине, что так действуют только мошенники. Она поблагодарила полицейских за то, что помогли сохранить денежные средства, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году лейтенанта полиции Рустама Дзаурова наградили государственной наградой за то, что обезвредил вооружённого преступника, несмотря на полученное ножевое ранение в шею.
В Иркутске полицейские уберегли пенсионерку от мошенников
Происшествия, Фото:
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