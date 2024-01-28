На севере Бурятии сторож угорел при пожаре

Мужчину доставили в больницу
Ночью 28 января в северобайкальском посёлке Новый Уоян произошёл пожар, в котором пострадал человек. Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», там вспыхнули крыша котельной и бетонный бокс. После огонь перекинулся на сторожку.
С пламенем боролись шесть человек. Привлечь пришлось две единицы техники. Возгорание локализовали.
Без пострадавших не обошлось. Мужчина, работающий сторожем, отравился угарным газом. Его доставили в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
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