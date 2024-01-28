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На севере Бурятии сторож угорел при пожаре

На севере Бурятии сторож угорел при пожаре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину доставили в больницу

Ночью 28 января в северобайкальском посёлке Новый Уоян произошёл пожар, в котором пострадал человек. Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», там вспыхнули крыша котельной и бетонный бокс. После огонь перекинулся на сторожку.

С пламенем боролись шесть человек. Привлечь пришлось две единицы техники. Возгорание локализовали.

Без пострадавших не обошлось. Мужчина, работающий сторожем, отравился угарным газом. Его доставили в медучреждение. Причина пожара устанавливается.
пожар пострадавшие больница

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