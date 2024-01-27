Он надеялся на лёгкий заработок
За последнюю неделю жертвами мошенников стали 83 жителя Бурятии. В общей сложности они лишились 23 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Самую крупную сумму потерял 54-летний житель Улан-Удэ. Поверив в лёгкий заработок «на инвестициях», он перевёл преступникам 4,6 млн рублей.
- Мужчина решил получить дополнительный заработок от инвестиций. Он нашел сайт одной из компаний, где оставил заявку со своими личными данными. Через некоторое время ему поступил телефонный звонок неустановленного мужчины, который представился сотрудником инвестиционной организации и пояснил, что необходимо переводить денежные средства на банковские счета для дальнейшего получения прибыли. Потерпевший выполнил данные указания и, оформив несколько кредитов на общую сумму 4,6 млн рублей, перевёл их на счета мошенников, - рассказали в прокуратуре.
Всего с начала 2024 года в полицию обратились 190 обманутых мошенниками жителей республики. Причинённый им ущерб составил 39,2 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно в Улан-Удэ преподавателя института лжесотрудник ФСБ убедил набрать кредиты и перевести на чужой счёт 1 миллион 700 тысяч рублей.
Улан-удэнец перевёл мошенникам 4,6 млн рублей
Происшествия, Фото:
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