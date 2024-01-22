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Улан-удэнца осудили за попытку убить двух человек

Улан-удэнца осудили за попытку убить двух человек
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Раненые, несмотря на ножевые травмы, сумели дать отпор

Суд признал виновным 54-летнего жителя Улан-Удэ в покушении на убийство двух человек. Он отправится за решётку на 9 лет.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 31 августа 2023 года. В течение дня мужчина алкоголь со своим другом и его сожительницей в их квартире на улице Набережная.

Спустя некоторое время пьяные мужчины поссорились. Гость взял стеклянную бутылку и нанёс ею удар хозяину квартиры по голове.

После этого он ушёл из квартиры, однако вскоре вернулся, но уже с ножом. «Сейчас убью», - пригрозил он и напал на приятеля. Он нанёс ему несколько ударов в лицо, грудную клетку и бедро. Его сожительницу также попытался зарезать – ударил ножом и попал в руку.

Истекающая кровью пара, несмотря на ранения, стала сопротивляться. Вдвоём они даже попытались обезоружить нападавшего. Испугавшись, преступник остановился и вскоре убежал из квартиры.

После этого прибывшие врачи оказали потерпевшим необходимую медицинскую помощь.

Приговор мужчине вынес Советский районный суд. 
покушение на убийство

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