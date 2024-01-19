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Ангарчанин, стрелявший в президента федерации бокса, предстанет перед судом

Ангарчанин, стрелявший в президента федерации бокса, предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Убийство произошло в кафе прошлым летом

34-летний житель Ангарска, устроивший стрельбу в кафе и застреливший человека, предстанет перед судом.

Преступление произошло 20 июня 2023 года. Мужчина зашёл в кафе в 182 квартале Ангарска и выстрелил из пистолета в сторону своего знакомого – президента городской федерации бокса.

За столом с раненым мужчиной сидел его друг. Он взял на кухне нож и выбежал за стрелком. На улице ему удалось его догнать и ранить, но преступник выстрелил и в него. С места стрелявший скрылся.

Через несколько часов 34-летний второй пострадавший скончался в больнице. 40-летнему президенту федерации бокса успели оказать медицинскую помощь и спасли жизнь.

Криминалисты и полицейские изъяли с места происшествия записи с камер видеонаблюдения, на которых отчётливо видно преступление. Вскоре стрелявшего задержали, а затем поместили под стражу.



Обвиняемого будут судить по двум статьям Уголовного кодекса – «Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга» и «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом». Недавно уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. 
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