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В Бурятии туристов катали над Тункой на неисправном Як-18

В Бурятии туристов катали над Тункой на неисправном Як-18
Происшествия,  Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Пилота оштрафовали

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура пресекла незаконные перевозки пассажиров на технически неисправном воздушном судне.

Сотрудники прокуратуры установили, что в июле 2023 года в Тункинском районе Бурятии мужчина оказывал экскурсионные услуги на самолёте Як-18. Легкий самолёт находился в технически неисправном состоянии. Сертификат эксплуатанта отсутствовал.

Байкало-Ангарский транспортный прокурор направил материалы проверки в органа предварительного расследования.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования находится на контроле в прокуратуре.

По постановлению транспортной прокуратуры пилота привлекли к административной ответственности по ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ (допуск к полету воздушного судна, которое имеет неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация). Мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Суд удовлетворил исковые требования транспортной прокуратуры о приостановлении действия сертификата лётной годности на воздушное судно, а также о признании информации об оказании услуг и стоимости полета, размещенной на интернет-сайтах, запрещённой.

Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Справка:

Як-18 - советский двухместный учебно-тренировочный самолёт. Использовался с начала 50-х годов XX века в гражданской авиации и авиаклубах в качестве основного самолёта первоначального обучения.
авиация туризм Тунка

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