17 января

16 января

Популярное

Житель Бурятии лишился «Хонды» и сел в колонию из-за пристрастия к алкоголю

Житель Бурятии лишился «Хонды» и сел в колонию из-за пристрастия к алкоголю
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина пьяным сел за руль, будучи лишённым водительских прав

Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным по статье Уголовного кодекса «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Житель Усть-Баргузина имел непогашенную судимость за аналогичное преступление. Несмотря на это, в октябре 2023 года он выпил алкоголь и сел за руль автомобиля. На одной из улиц посёлка пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД.

- Баргузинский районный суд приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Также мужчина лишён водительских прав на три года.

Автомобиль «Хонда Сити», принадлежащий осуждённому, обращён в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
алкогольное опьянение водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия, 17.01.2024
Произошла поломка одного вагона 
В Бурятии поймали браконьера с поличным
В Бурятии поймали браконьера с поличным
Происшествия, 16.01.2024
Он использовал запрещённые законом способы охоты
Туву за неделю незаметно трясло 4 раза
Туву за неделю незаметно трясло 4 раза
Происшествия, 16.01.2024
Подземные толчки магнитудой выше 3 баллов не побеспокоили местных жителей
Иркутянин угнал грузовик у бывшего работодателя
Иркутянин угнал грузовик у бывшего работодателя
Происшествия, 16.01.2024
Он хотел подзаработать, а затем вернуть машину на место
Историю матери-истязательницы из Бурятии показали на Первом канале
Историю матери-истязательницы из Бурятии показали на Первом канале
Происшествия, 16.01.2024
Мать семерых детей жалуется на жизнь, но ничего не меняет 
Лихой автомобилист из Улан-Удэ с двумя машинами насобирал полсотни штрафов
Лихой автомобилист из Улан-Удэ с двумя машинами насобирал полсотни штрафов
Происшествия, 16.01.2024
Он нарушал ПДД в Бурятии, Москве и Иркутской области
В ДТП в Иркутской области погибли две женщины
В ДТП в Иркутской области погибли две женщины
Происшествия, 16.01.2024
Столкнулись «УАЗ Патриот» и Nissan Qashqai
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
Происшествия, 16.01.2024
Убийство произошло на территории производственной базы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^