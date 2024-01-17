Мужчина пьяным сел за руль, будучи лишённым водительских прав
Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным по статье Уголовного кодекса «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Житель Усть-Баргузина имел непогашенную судимость за аналогичное преступление. Несмотря на это, в октябре 2023 года он выпил алкоголь и сел за руль автомобиля. На одной из улиц посёлка пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД.
- Баргузинский районный суд приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Также мужчина лишён водительских прав на три года.
Автомобиль «Хонда Сити», принадлежащий осуждённому, обращён в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии лишился «Хонды» и сел в колонию из-за пристрастия к алкоголю
Происшествия, Фото:
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