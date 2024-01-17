Житель Бурятии лишился «Хонды» и сел в колонию из-за пристрастия к алкоголю

Мужчина пьяным сел за руль, будучи лишённым водительских прав



Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным по статье Уголовного кодекса «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».



Житель Усть-Баргузина имел непогашенную судимость за аналогичное преступление. Несмотря на это, в октябре 2023 года он выпил алкоголь и сел за руль автомобиля. На одной из улиц посёлка пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД.



- Баргузинский районный суд приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Также мужчина лишён водительских прав на три года.



Автомобиль «Хонда Сити», принадлежащий осуждённому, обращён в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

