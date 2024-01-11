В Иркутской области полицейские спасли от пожара дом, где спали шесть человек

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские разбудили людей и не дали огню распространиться



В Шелеховском районе Иркутской области полицейские не дали распространиться пожару на дом, где спали шесть человек.



Всё произошло в посёлке Большой Луг. Младший сержант полиции Алексей Скалин и командир отделения старший сержант полиции Алексей Шеломенцев ночью патрулировали улицы, когда заметили столб дыма, подымающийся с территории частного домовладения.



- Сотрудники полиции незамедлительно направились на место происшествия, где увидели горящую баню, которая находилась в нескольких метрах от жилого дома. Полицейские тут же сообщили о пожаре в МЧС. А чтобы разбудить граждан, включили на своём служебном автомобиле специальные световые и звуковые сигналы, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.



После этого напарники помогли всем шести жильцам эвакуироваться на улицу. Затем взяли во дворе лопаты и до приезда пожарных закидывали пламя снегом, не допуская распространения огня на другие постройки.



Одновременно вместе с этим полицейские поливали стену дома водой, чтобы та не загорелась. Помощь в этом им оказывали сами спасённые граждане.



Спасённые люди поблагодарили полицейских за помощь.



