Полицейские разбудили людей и не дали огню распространиться
В Шелеховском районе Иркутской области полицейские не дали распространиться пожару на дом, где спали шесть человек.
Всё произошло в посёлке Большой Луг. Младший сержант полиции Алексей Скалин и командир отделения старший сержант полиции Алексей Шеломенцев ночью патрулировали улицы, когда заметили столб дыма, подымающийся с территории частного домовладения.
- Сотрудники полиции незамедлительно направились на место происшествия, где увидели горящую баню, которая находилась в нескольких метрах от жилого дома. Полицейские тут же сообщили о пожаре в МЧС. А чтобы разбудить граждан, включили на своём служебном автомобиле специальные световые и звуковые сигналы, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
После этого напарники помогли всем шести жильцам эвакуироваться на улицу. Затем взяли во дворе лопаты и до приезда пожарных закидывали пламя снегом, не допуская распространения огня на другие постройки.
Одновременно вместе с этим полицейские поливали стену дома водой, чтобы та не загорелась. Помощь в этом им оказывали сами спасённые граждане.
Спасённые люди поблагодарили полицейских за помощь.
В Иркутской области полицейские спасли от пожара дом, где спали шесть человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Произошло это на железнодорожном вокзале
Её сбила «Тойота Приус»
64-летнему мужчине грозит длительный срок
Ему придётся раскошелиться на три тысячи рублей
Мужчина обратил внимание на авточехол, когда подвозил клиента
Мужчина забрал вещи приятеля, оставив ему свои
Уголовное дело против них рассмотрят с участием присяжных заседателей
Горел частный деревянный дом в деревне Куда
За медпомощью обратились три женщины
Подозреваемый шесть лет скрывался на родине
Местным жителям пока ничего не угрожает
Женщина поверила мошенникам, получив от них 500 рублей
Трагедия произошла, когда группа охотников возвращалась домой
Грузовик был нагружен древесиной
Автомобиль превратился в груду металла