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В Иркутской области полицейские спасли от пожара дом, где спали шесть человек

В Иркутской области полицейские спасли от пожара дом, где спали шесть человек
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские разбудили людей и не дали огню распространиться

В Шелеховском районе Иркутской области полицейские не дали распространиться пожару на дом, где спали шесть человек.

Всё произошло в посёлке Большой Луг. Младший сержант полиции Алексей Скалин и командир отделения старший сержант полиции Алексей Шеломенцев ночью патрулировали улицы, когда заметили столб дыма, подымающийся с территории частного домовладения.

- Сотрудники полиции незамедлительно направились на место происшествия, где увидели горящую баню, которая находилась в нескольких метрах от жилого дома. Полицейские тут же сообщили о пожаре в МЧС. А чтобы разбудить граждан, включили на своём служебном автомобиле специальные световые и звуковые сигналы, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

После этого напарники помогли всем шести жильцам эвакуироваться на улицу. Затем взяли во дворе лопаты и до приезда пожарных закидывали пламя снегом, не допуская распространения огня на другие постройки.

Одновременно вместе с этим полицейские поливали стену дома водой, чтобы та не загорелась. Помощь в этом им оказывали сами спасённые граждане.

Спасённые люди поблагодарили полицейских за помощь.

пожар полиция

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