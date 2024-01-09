Работницы больницы потеряла карту в тамбуре
В Улан-Удэ к уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты будет привлечён работник ЧОП.
Как сообщили в МВД по Бурятии, вечером 23 декабря в отдел полиции № 2 поступило заявление от 64-летней горожанки, работающей в больнице. С её банковской карты украли 11,5 тысяч рублей. Про хищение денег она узнала благодаря смс-уведомлениям о покупках.
Полицейские раскрыли кражу; вором оказался 57-летний охранник больницы.
- Выяснилось, что работник ЧОП нашёл утерянную женщиной карту в тамбуре одного из корпусов. В тот же день, отпросившись с работы, отправился за покупками. Понимая, что деньги на платежном средстве ему не принадлежат, он всё же расплатился им в ряде магазинов. Карта была оснащена бесконтактной системой расчёта, - сообщили в МВД.
Несколько лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Свою вину в содеянном он признал и возместил причинённый ущерб.
Возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ охранник больницы прикарманил чужую карту
Происшествия, Фото:
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