Сигарета стали причиной смертельного пожара в Иркутской области

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошёл в полночь



В городе Черемхово пожар в деревянном доме унёс жизнь мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



О возгорании на улице 2-я Горняцкая сообщили очевидцы в 12-м часу ночи. На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнём, существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома.



Соседи сообщили о том, что в доме может находиться человек.



- В ходе тушения пожара в комнате на полу был обнаружен погибший хозяин дома – мужчина 1988 года рождения. В течение 20 минут открытый огонь был потушен на площади 69 квадратных метров. Пожарными было спасено три соседних строения: жилые дома и хозпостройка, - сообщили в МЧС.



Причиной возгорания послужила неосторожность при курении, очаг пожара находился на диване, где мужчина уснул с зажжённой сигаретой.

