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Сигарета стали причиной смертельного пожара в Иркутской области

Сигарета стали причиной смертельного пожара в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл в полночь

В городе Черемхово пожар в деревянном доме унёс жизнь мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

О возгорании на улице 2-я Горняцкая сообщили очевидцы в 12-м часу ночи. На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнём, существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома.

Соседи сообщили о том, что в доме может находиться человек.

- В ходе тушения пожара в комнате на полу был обнаружен погибший хозяин дома – мужчина 1988 года рождения. В течение 20 минут открытый огонь был потушен на площади 69 квадратных метров. Пожарными было спасено три соседних строения: жилые дома и хозпостройка, - сообщили в МЧС.

Причиной возгорания послужила неосторожность при курении, очаг пожара находился на диване, где мужчина уснул с зажжённой сигаретой. 
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