Мужчина был задержан
В Усть-Ордынском Бурятском округе в ходе патрулирования на участке автодороги Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово внимание автоинспекторов привлёк автомобиль «Тойота Премиум». Он проигнорировал требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и попытался скрыться.
Инспекторы отправились догонять нарушителя. В ходе погони водитель иномарки свернул с трассы на просёлочную дорогу, однако легковушка оказалась не приспособлена для манёвров в сугробах – и автомобилист угодил в «ловушку». Мужчина бросил машину и попытался убежать от госавтоинспекторов, но полицейские задержали беглеца.
В ходе проведённой процедуры медицинского освидетельствования установлено, что 33-летний местный житель находился за рулём «Тойоты» в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение, и ранее он уже был лишён права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.
- В отношении задержанного составлен административный протокол. Автомобиль помещён на специализированную стоянку, - передаёт ГУ МВД России по Иркутской области информацию МО МВД России «Эхирит-Булагатский».
В Иркутской области инспекторы гонялись за нетрезвым лихачом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Борзе следователи СК выясняют обстоятельства получения травм 30-летним мужчиной
Мужчины не вернулись домой в назначенное время
В Еравнинском районе в первый день нового года горел тепляк
В Аларском районе на проезжей части погиб пешеход
В новогоднюю ночь неосторожное обращение с пиротехническими изделиями привело к возгоранию балкона
Горел деревянный дом в Братске
Несовершеннолетнего ранило в глаз
Она оформила 6 кредитов и продала автомобиль
Уголовное дело направлено в суд
Информации о пострадавших нет
Злоумышленник шёл за потерпевшей несколько кварталов
Его задержали спустя три часа после совершения преступления
Мужчина пытался это выдать за превышение самообороны
Пожар потушили за пять минут
Повреждён электрокабель