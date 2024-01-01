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В Бурятии подросток пострадал при взрыве петарды

В Бурятии подросток пострадал при взрыве петарды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Несовершеннолетнего ранило в глаз

В Бурятии новогодняя ночь не обошлась без инцидента с фейерверком. В 3 часа ночи бригадой скорой помощи из района в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) был доставлен подросток с проникающим ранением глаза. Травма получена в результате взрыва петарды.

Ребёнок был прооперирован. Состояние у него стабильное.

Всего в ночь на 1 января в ДРКБ было 122 обращения в приёмный покой. Было госпитализировано 10 детей.
Бурятия врачи спасение медицинская помощь дети

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