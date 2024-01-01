Несовершеннолетнего ранило в глаз
В Бурятии новогодняя ночь не обошлась без инцидента с фейерверком. В 3 часа ночи бригадой скорой помощи из района в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) был доставлен подросток с проникающим ранением глаза. Травма получена в результате взрыва петарды.
Ребёнок был прооперирован. Состояние у него стабильное.
Всего в ночь на 1 января в ДРКБ было 122 обращения в приёмный покой. Было госпитализировано 10 детей.
В Бурятии подросток пострадал при взрыве петарды
Происшествия, Фото:
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