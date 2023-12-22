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Жительница Бурятии украла деньги со счёта пожилой соседки

Жительница Бурятии украла деньги со счёта пожилой соседки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожилая женщина попросила соседку о помощи

В Хоринске возбудили уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета 74-летней местной жительницы. У неё украли 33 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что воровка – 45-летняя соседка пенсионерки.

- Установлено, что пожилая женщина, не имея достаточных навыков пользования банковской картой, обратилась к соседке в конце сентября. Женщину она попросила помочь пополнить через банкомат баланс на телефоне. Подозреваемая просьбу выполнила, а заодно похитила со счета пенсионерки 25 тысяч рублей. Поскольку её собственный счёт был арестован, деньги она под надуманным предлогом перевела родственнику, обналичила и потратила на свои нужды. Аналогичным образом спустя неделю злоумышленница совершила кражу ещё 8 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Пенсионерка узнала о пропаже средств, когда в продуктовом магазине не смогла картой оплатить товар. Сразу же она обратилась в банк, где ей выдали выписку о двух имевшихся переводах денег. А затем – к соседке, которая соврала, что совершила перечисления по ошибке и обещала возместить ущерб. Однако за всё последующее время вернула лишь 10 тысяч рублей.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело о краже. 
кража

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