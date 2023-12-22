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Мошенник обманул жителя Иркутской области шесть раз

Мошенник обманул жителя Иркутской области шесть раз
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он перевёл 300 тысяч, покупая машину

47-летнего жителя Тулуна мошенник обманул шесть раз. Мужчина в общей сложности лишился 300 тысяч рублей.

На одном из популярных интернет-сайтов потерпевший нашёл объявление о продаже автомобиля УАЗ по низкой цене. Он связался с продавцом, который попросил скинуть предоплату, пообещав за это убрать объявление с публикации.

Доверчивый мужчина перевёл мошеннику сначала пять тысяч, но это не устроило «продавца», и он попросил скинуть ещё 20 тысяч рублей, указав, что собеседник не расслышал просьбу перевести 25.

Таким же образом мошенник уговорил мужчину перевести ещё сто тысяч и дважды по пятьдесят тысяч рублей.

Горожанин выполнил все условия и отправился в Красноярск за машиной. По пути «автовладелец» постоянно был с ним на связи и попросил у потерпевшего занять денег, на что мужчина отправил ему ещё 80 тысяч рублей.

После этого продавец перестал выходить на связь, а адрес, который он назвал покупателю, оказался вымышленным.

- Когда в поезде ехали, он звонил, спрашивал: «Что, едете?». Сказал, что утром нас встретил. И не встретил, - рассказал мужчина.

Поняв, что ему обманул мошенник, мужчина обратился в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», - сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские призывают быть бдительными при совершении сделок купли-продажи в интернете и по телефону.
мошенничество

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