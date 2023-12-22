Он перевёл 300 тысяч, покупая машину
47-летнего жителя Тулуна мошенник обманул шесть раз. Мужчина в общей сложности лишился 300 тысяч рублей.
На одном из популярных интернет-сайтов потерпевший нашёл объявление о продаже автомобиля УАЗ по низкой цене. Он связался с продавцом, который попросил скинуть предоплату, пообещав за это убрать объявление с публикации.
Доверчивый мужчина перевёл мошеннику сначала пять тысяч, но это не устроило «продавца», и он попросил скинуть ещё 20 тысяч рублей, указав, что собеседник не расслышал просьбу перевести 25.
Таким же образом мошенник уговорил мужчину перевести ещё сто тысяч и дважды по пятьдесят тысяч рублей.
Горожанин выполнил все условия и отправился в Красноярск за машиной. По пути «автовладелец» постоянно был с ним на связи и попросил у потерпевшего занять денег, на что мужчина отправил ему ещё 80 тысяч рублей.
После этого продавец перестал выходить на связь, а адрес, который он назвал покупателю, оказался вымышленным.
- Когда в поезде ехали, он звонил, спрашивал: «Что, едете?». Сказал, что утром нас встретил. И не встретил, - рассказал мужчина.
Поняв, что ему обманул мошенник, мужчина обратился в полицию.
- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», - сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские призывают быть бдительными при совершении сделок купли-продажи в интернете и по телефону.
Мошенник обманул жителя Иркутской области шесть раз
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он перевёл 300 тысяч, покупая машину
Электричества не будет в Забайкальском до 17:00
Он полтора года проведёт в колонии общего режима
Он размахивал руками, сидя в припаркованном грузовике
Он продал оборудование другой больнице
Пострадавшего доставили в больницу
Там уже залило двор и подполье одного из жилых домов
Загорелся кулер в пристрое
Её не будет с 22 по 23 декабря
Руководству управляющей организации назначен штраф
Мужчина сам ввёл реквизиты своей карты и коды из смс
Женщина скончалась по дороге в больницу
При этом дома их поставить всё не получится
Власть, 21.12.2023
Между угоном и аварией прошло меньше часа
В течение месяца лжеброкеры выуживали деньги