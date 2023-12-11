Жительница Бурятии схлопотала «условку» за найденный в клумбе телефон

Женщина прикарманила гаджет и ответила за это в суде
Жительница города Северобайкальск признана виновной в краже сотового телефона.
Женщина заметила на цветочной клумбе возле многоэтажного дома сумку и стащила её. В ней находился мобильный телефон стоимость чуть более 5 тысяч рублей.
Вину в совершении преступления горожанка признала полностью, в содеянном раскаялась. Дело было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.
- Суд, исследовав характеризующие личность подсудимой материалы, с учётом отсутствия отягчающих обстоятельств и наличия такого смягчающего обстоятельства, как полное признание вины, признал П. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, - сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.
Приговор вступил в законную силу.
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