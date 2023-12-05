Житель Бурятии незаконно добыл нефрит на 5 млн рублей

Ему грозит до четырёх лет лишения свободы



Суд рассмотрит уголовное дело жителя Бурятии, который обвиняется в незаконной добыче нефрита, сообщили в прокуратуре республики.



Установлено, что с мая 2022 года по март 2023-го мужчина самовольно добыл в Баунтовском районе свыше 250 кг нефрита.



«Совершил самовольную добычу, а также незаконное хранение и перевозку каменной породы нефрит в виде аллювиальных речных валунов и галек в натуральном состоянии, являющейся минеральным сырьем полудрагоценных камней», - говорится в материалах дела.



Общая стоимость изъятого нефрита оценивается почти в 5 млн рублей.



Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 УК РФ «Самовольная добыча нефрита в крупном размере» и ч. 2 ст. 191 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка самовольно добытого нефрита в крупном размере». Наиболее строгим наказанием за совершение таких преступлений является лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков.



Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

