Ему грозит до четырёх лет лишения свободы
Суд рассмотрит уголовное дело жителя Бурятии, который обвиняется в незаконной добыче нефрита, сообщили в прокуратуре республики.
Установлено, что с мая 2022 года по март 2023-го мужчина самовольно добыл в Баунтовском районе свыше 250 кг нефрита.
«Совершил самовольную добычу, а также незаконное хранение и перевозку каменной породы нефрит в виде аллювиальных речных валунов и галек в натуральном состоянии, являющейся минеральным сырьем полудрагоценных камней», - говорится в материалах дела.
Общая стоимость изъятого нефрита оценивается почти в 5 млн рублей.
Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 УК РФ «Самовольная добыча нефрита в крупном размере» и ч. 2 ст. 191 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка самовольно добытого нефрита в крупном размере». Наиболее строгим наказанием за совершение таких преступлений является лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков.
Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ.
Житель Бурятии незаконно добыл нефрит на 5 млн рублей
Происшествия, Фото:
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