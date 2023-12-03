Туристов просят воздержаться от походов
В Северо-Байкальском районе лавиноопасно, предупреждают в ГУ МЧС по Бурятии.
По данным Бурятского гидрометцентра, 3-4 декабря в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. В связи с этим Главное управлением МЧС России по республике рекомендует туристам воздержаться от походов в горы.
Снежная лавина - это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.
- Помните, что на устойчивость снежных масс оказывают влияние: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха.
На севере Бурятии лавиноопасно
Происшествия, Фото:
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