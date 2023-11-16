В Улан-Удэ вор разгуливал с огромной охапкой одежды в руках

Мужчина взломал и обокрал бутик на рынке



В Улан-Удэ оперативники раскрыли кражу одежды из бутика на рынке, сообщили в МВД по Бурятии.



Ранее в отдел полиции №2 обратилась владелица торговой точки. Женщина сообщила, что неизвестный проник в её бутик выходной день и стащил одежду. Ущерб составил более 43 тысяч рублей.



Следственно-оперативная группа выехала на место и изъяла видеозапись с камеры видеонаблюдения, установленной на здании недалеко от рынка. На записи видно, как вор несёт в руках большую охапку украденных вещей и переходит дорогу в неположенном месте.







Просмотрев видеозапись, оперативники уголовного розыска узнали преступника – ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.



34-летний горожанин вскоре был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции. Он дал признательные показания.



Следователю мужчина рассказал, что решил проникнуть в бутик, когда проходил мимо в состоянии алкогольного опьянения. Ему срочно понадобились деньги на очередную порцию спиртного. Он выломал навесной замок на рольставнях торговой точки и залез внутрь.



Украденную одежду на протяжении двух дней он продавал случайным прохожим. По словам злоумышленника, всего он выручил около 30 тысяч рублей, а все деньги потратил на спиртное. Мужчина ранее судим, не работает.



Вор пообещал возместить предпринимательнице ущерб.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается.



