В Улан-Удэ в ДТП попала женщина на восьмом месяце беременности

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Виновник аварии перевернул своё авто на крышу



Утром 15 ноября в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ произошло ДТП с «перевёртышем».



Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель Toyota Kluger не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Ладой». В результате столкновения Toyota Kluger улетела в кювет и перевернулась на крышу.



В салоне отечественного автомобиля ехала супруга водителя, находящаяся на восьмом месяце беременности. Её доставили в больницу для осмотра.



На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, виновник ДТП находится в состоянии опьянения.

