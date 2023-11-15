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В Улан-Удэ в ДТП попала женщина на восьмом месяце беременности

В Улан-Удэ в ДТП попала женщина на восьмом месяце беременности
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Виновник аварии перевернул своё авто на крышу

Утром 15 ноября в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ произошло ДТП с «перевёртышем».

Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель Toyota Kluger не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Ладой». В результате столкновения Toyota Kluger улетела в кювет и перевернулась на крышу.

В салоне отечественного автомобиля ехала супруга водителя, находящаяся на восьмом месяце беременности. Её доставили в больницу для осмотра.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, виновник ДТП находится в состоянии опьянения.
ДТП

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