ДТП произошло на улице Академическая
13 ноября около 16:30 на улице Академическая в Иркутске произошёл наезд на ребёнка. На пешеходном переходе водитель «Ауди» сбил восьмилетнего мальчика.
- Водитель автомашины «Ауди А4» допустил наезд на восьмилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребёнок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Автоинспекторы проводят проверку. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных полицией.
-При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного травматизма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске водитель «Ауди» сбил мальчика на «зебре»
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