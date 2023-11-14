В Иркутске водитель «Ауди» сбил мальчика на «зебре»

ДТП произошло на улице Академическая



13 ноября около 16:30 на улице Академическая в Иркутске произошёл наезд на ребёнка. На пешеходном переходе водитель «Ауди» сбил восьмилетнего мальчика.



- Водитель автомашины «Ауди А4» допустил наезд на восьмилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребёнок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Автоинспекторы проводят проверку. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных полицией.



-При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного травматизма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

