11 ноября

10 ноября

Популярное

На пожаре в Бурятии погиб ребёнок

На пожаре в Бурятии погиб ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла в Кабанском районе

Ночью 11 ноября в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии произошёл пожар в квартире. Погиб шестилетний ребёнок.

Возгорание произошло в третьем часу ночи в микрорайоне Молодёжный. Площадь пожара составила 2 кв. метра, сообщает «Кабанск-инфо».

- Погиб ребёнок 2017 года рождения. Ещё два человека = женщина и ребёнок - госпитализированы с отравлением продуктами горения, - говорится в сообщении.

Обстоятельства пожара выясняются. По предварительным данным, причиной стала неосторожность при курении.

пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии разъяснили причины отключения электроснабжения
В селе Бурятии разъяснили причины отключения электроснабжения
Происшествия, 10.11.2023
В Поселье из-за вышедшего из строя трансформатора отключался свет
В Советском районе Улан-Удэ временно отключат свет
В Советском районе Улан-Удэ временно отключат свет
Происшествия, 10.11.2023
Работы будут вестись с 13 по 17 ноября
На севере Бурятии загорелся тепловоз
На севере Бурятии загорелся тепловоз
Происшествия, 10.11.2023
Движение поездов там ограничивать не пришлось
В Братске экс-руководителя муниципального учреждения осудили за служебный подлог
В Братске экс-руководителя муниципального учреждения осудили за служебный подлог
Происшествия, 10.11.2023
Она вносила липовые сведения в табели учёта отработанного времени осуждённых
В Бурятии грабитель похитил куклу
В Бурятии грабитель похитил куклу
Происшествия, 10.11.2023
Его личность удалось оперативно установить по видеозаписи с автовокзала
В Бурятии с утра тряхнуло северный район
В Бурятии с утра тряхнуло северный район
Происшествия, 10.11.2023
Эпицентр находился рядом с самым длинным в стране железнодорожным тоннелем
Экс-глава минимущества Иркутской области предстанет перед судом
Экс-глава минимущества Иркутской области предстанет перед судом
Происшествия, 10.11.2023
Он обвиняется в превышении должностных полномочий
В Ангарске собаку убили, выбросив из окна многоэтажки
В Ангарске собаку убили, выбросив из окна многоэтажки
Происшествия, 10.11.2023
Вероятный подозреваемый находится под стражей за другое преступление
Житель Бурятии до смерти избил непрошеного гостя
Житель Бурятии до смерти избил непрошеного гостя
Происшествия, 10.11.2023
Скоро мужчина предстанет перед судом
В Бурятии бабушки отдают деньги «попавшим в ДТП дочерям»
В Бурятии бабушки отдают деньги «попавшим в ДТП дочерям»
Происшествия, 10.11.2023
Одна из них потеряла полмиллиона рублей
В Иркутске женщина явилась на суд с гаечным ключом, ножами и водкой
В Иркутске женщина явилась на суд с гаечным ключом, ножами и водкой
Происшествия, 10.11.2023
Женщина не смогла объяснить необходимость такого «арсенала»
В Бурятии сельчанин вынес золото из чужой квартиры и отправился в колонию
В Бурятии сельчанин вынес золото из чужой квартиры и отправился в колонию
Происшествия, 10.11.2023
Он украл кольца, серьги, цепи и кулон из драгметалла

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^