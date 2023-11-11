Трагедия произошла в Кабанском районе
Ночью 11 ноября в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии произошёл пожар в квартире. Погиб шестилетний ребёнок.
Возгорание произошло в третьем часу ночи в микрорайоне Молодёжный. Площадь пожара составила 2 кв. метра, сообщает «Кабанск-инфо».
- Погиб ребёнок 2017 года рождения. Ещё два человека = женщина и ребёнок - госпитализированы с отравлением продуктами горения, - говорится в сообщении.
Обстоятельства пожара выясняются. По предварительным данным, причиной стала неосторожность при курении.
На пожаре в Бурятии погиб ребёнок
Происшествия, Фото:
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