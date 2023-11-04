За неделю мошенники обманули более 70 жителей республики
За минувшую неделю жертвами мошенников стали 77 жителей Бурятии. В общей сложности они потеряли 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Наибольшей суммы за неделю лишилась жительница Кабанского района, искавшая удалённую работу.
Она рассказала полицейским, что в Интернете нашла подходящий вариант и откликнулась, оставив заявку со своими личными данными. Практически сразу ей позвонили.
Звонивший представился сотрудником кадрового агентства и предложил работу в удалённом режиме. Он пояснил, что для этого необходимо установить на телефоне соответствующее приложение. Не почуяв подвоха, женщина выполнила требование. Но установленная на смартфон программа была предназначена для дистанционного доступа. С её помощью злоумышленник похитил с банковского счёта потерпевшей 1,1 млн рублей.
Всего с начала года интернет-преступники обманули 2 168 жителей Бурятии. Причинённый им ущерб составил 572,5 млн рублей.
Жительница Бурятии нашла подработку и лишилась более миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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