Жительница Бурятии нашла подработку и лишилась более миллиона рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

За неделю мошенники обманули более 70 жителей республики



За минувшую неделю жертвами мошенников стали 77 жителей Бурятии. В общей сложности они потеряли 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.



Наибольшей суммы за неделю лишилась жительница Кабанского района, искавшая удалённую работу.



Она рассказала полицейским, что в Интернете нашла подходящий вариант и откликнулась, оставив заявку со своими личными данными. Практически сразу ей позвонили.



Звонивший представился сотрудником кадрового агентства и предложил работу в удалённом режиме. Он пояснил, что для этого необходимо установить на телефоне соответствующее приложение. Не почуяв подвоха, женщина выполнила требование. Но установленная на смартфон программа была предназначена для дистанционного доступа. С её помощью злоумышленник похитил с банковского счёта потерпевшей 1,1 млн рублей.



Всего с начала года интернет-преступники обманули 2 168 жителей Бурятии. Причинённый им ущерб составил 572,5 млн рублей.

