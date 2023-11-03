В Бурятии организованная группа незаконно добыла нефрит на 8 млн рублей





В следственном управлении МВД по Бурятии завершили расследование уголовного дела о незаконной добыче нефрита и нарушении правил охраны и использования недр. Перед судом предстанут четверо членов организованной группы, состоящей преимущественно из уроженцев государств Средней Азии в возрасте от 34 до 49 лет. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.Организованная группа незаконно добывала нефрит в Баунтовском эвенкийском районе с апреля 2021-го до декабря 2022 года. Возглавлял группу и распределял роли участников 49-летний уроженец среднеазиатской республики, ранее не судимый.- По версии следствия, на берегу реки Цыпа 49-летний организатор группы построил зимовье для проживания и пригнал экскаватор для раскопок. Он нашёл троих соучастников, которые в дальнейшем пригласили на работу ещё троих человек, не знавших о нелегальности производства. Фигуранты вывозили минерал в близлежащее село, где передавали организатору для дальнейшей продажи, - сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк.Группа работала более полутора лет, за это время они добыли свыше 160 килограммов окатышей нефрита. Общий ущерб превысил 8 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде, домашнего ареста и заключения под стражу.