Автомобиль долгое время стоял возле дома без присмотра
В полицию Оловяннинского района Забайкальского края поступило сообщение о краже автомобиля «Москвич-412». Полицейские установили, что хозяйка машины после поломки оставила его на территории дачного дома в посёлке Ясногорск. Автомобиль долгое время стоял без присмотра.
По подозрению в краже вскоре задержали 23-летнего жителя Оловяннинского района. Он признался в содеянном.
- Злоумышленник приметил бесхозный автомобиль и с помощью эвакуатора вывез его на пункт приёма металла, где транспортное средство было разобрано на детали, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Забайкалец украл «Москвич» и сдал его на металлолом
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