03 ноября

02 ноября

Популярное

В Бурятии сельчанин напилил деревья почти на сто тысяч рублей

В Бурятии сельчанин напилил деревья почти на сто тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он отделался условным сроком

В начале октября перед судом за незаконную рубку деревьев предстал житель Прибайкальского района Бурятии. Он без разрешения спилил деревья в защитных лесах. Ущерб оценили в 92224 рубля.

Против сельчанина возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб.

В итоге прибайкальцу дали полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор уже вступил в законную силу.

незаконная рубка суд уголовное дело

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии мошенник представлялся солдатом, чья квартира сгорела
В Бурятии мошенник представлялся солдатом, чья квартира сгорела
Происшествия, 03.11.2023
Он обокрал приютившую его сердобольную женщину
В Иркутске загорелась стена 18-этажки
В Иркутске загорелась стена 18-этажки
Происшествия, 03.11.2023
Причиной пожара стало воспламенение аккумулятора от электроинструмента
В Бурятии адвокат дал взятку полицейскому
В Бурятии адвокат дал взятку полицейскому
Происшествия, 03.11.2023
Возвращение водительских прав обернулось для адвоката «уголовкой»
Пятеро жителей Братска похитили и утопили мужчину
Пятеро жителей Братска похитили и утопили мужчину
Происшествия, 03.11.2023
Похитители связали жертву и бросили в багажник автомобиля
В Улан-Удэ волонтёры спасли котика с обожжёнными лапками
В Улан-Удэ волонтёры спасли котика с обожжёнными лапками
Происшествия, 03.11.2023
Его нашли под машиной и увезли в ветклинику
В Бурятии надругавшийся над ребёнком мужчина пытался избавиться от административного надзора
В Бурятии надругавшийся над ребёнком мужчина пытался избавиться от административного надзора
Происшествия, 03.11.2023
Отец двоих детей совершил половое преступление против несовершеннолетнего
В нацпарке Бурятии обнаружили нарушителя режима
В нацпарке Бурятии обнаружили нарушителя режима
Происшествия, 02.11.2023
Гражданин занимался выгрузкой мусора в лесу
В Иркутской области грабителя вычислили по вязаной кепке
В Иркутской области грабителя вычислили по вязаной кепке
Происшествия, 02.11.2023
Преступник ударил по голове прохожую и отобрал у неё телефон
В Бурятии ночью горел частный дом
В Бурятии ночью горел частный дом
Происшествия, 02.11.2023
Существовала угроза перехода огня на соседние строения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^