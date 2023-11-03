В Бурятии сельчанин напилил деревья почти на сто тысяч рублей

Он отделался условным сроком



В начале октября перед судом за незаконную рубку деревьев предстал житель Прибайкальского района Бурятии. Он без разрешения спилил деревья в защитных лесах. Ущерб оценили в 92224 рубля.



Против сельчанина возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб.



В итоге прибайкальцу дали полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор уже вступил в законную силу.



