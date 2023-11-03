Он отделался условным сроком
В начале октября перед судом за незаконную рубку деревьев предстал житель Прибайкальского района Бурятии. Он без разрешения спилил деревья в защитных лесах. Ущерб оценили в 92224 рубля.
Против сельчанина возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб.
В итоге прибайкальцу дали полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор уже вступил в законную силу.
В Бурятии сельчанин напилил деревья почти на сто тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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