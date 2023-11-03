В центре Улан-Удэ перевернулась и сгорела «Нива»

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Произошло это на улице Борсоева



Ранним утром 3 ноября в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева, автомобиль «Нива» перевернулся на крышу и загорелся.



На место выезжали пожарные, сотрудники ГИБДД и работники службы коммунального хозяйства.



- 3 ноября около 5:30 утра на улице Борсоева произошло опрокидывание автомобиля «Нива», после чего произошло возгорание автомашины. В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



В Главном управлении МЧС России по Бурятии уточнили, что в тушении участвовали шесть пожарных и две единицы техники.



