Произошло это на улице Борсоева
Ранним утром 3 ноября в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева, автомобиль «Нива» перевернулся на крышу и загорелся.
На место выезжали пожарные, сотрудники ГИБДД и работники службы коммунального хозяйства.
- 3 ноября около 5:30 утра на улице Борсоева произошло опрокидывание автомобиля «Нива», после чего произошло возгорание автомашины. В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Главном управлении МЧС России по Бурятии уточнили, что в тушении участвовали шесть пожарных и две единицы техники.
В центре Улан-Удэ перевернулась и сгорела «Нива»
Происшествия, Фото:
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