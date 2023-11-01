Мошенники воруют аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»

Преступники притворяются сотрудниками сотовых компаний



Липовые сотрудники сотовых компаний «угоняют» аккаунты жителей Бурятии на портале госуслуг. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, только за прошедшие сутки зарегистрировано три таких факта.



Так, к полицейским обратился 70-летний житель села Поселье. Он сообщил, что днём ранее ему через мессенджер позвонил «представитель оператора сотовой связи» и заявил об истечении срока действия сим-карты. Для продления договора обслуживания собеседник попросил назвать пароли из смс.



Только после передачи кодов пожилой мужчина заметил, что речь в телефонных сообщениях идёт о восстановлении доступа к порталу госуслуг, и заподозрил неладное. Зайти в свой аккаунт на сервисе он уже не смог. На следующий день гражданин обратился за помощью в отделение многофункционального центра.



Аналогичным образом злоумышленники завладели доступом к личным данным 54-летнего улан-удэнца. Причём в конце разговора по настоянию «представительницы сотовой компании» горожанин попытался войти в мобильное приложение «Госуслуги», скачанное по её указке. Попытка входа не удалась: учётная запись оказалась взломана, чему, к удивлению жертвы, собеседница порадовалась. Усмехнувшись, она сообщила, что «надурила» мужчину.



В случае с 49-летним жителем Кяхтинского района подобная история получила продолжение. Жертву связали с якобы представителем Центробанка, который заявил об угрозе мошеннических действий и посоветовал перевести деньги на безопасную ячейку. Уже сняв со счёта 42 тысячи рублей, мужчина вовремя одумался. Позже он узнал о блокировке аккаунта на портале госуслуг, а после восстановления доступа обнаружил заказанные в личном кабинете справки 2-НДФЛ.



- Легенда об окончании срока действия сим-карты – одна из немногих, к которой прибегают злоумышленники. Также они могут вынуждать к передаче кодов из смс, сообщая, например, о необходимости смены тарифного плана, выгодных для абонента предложениях. Цель обмана проста: завладев доступом на едином портале государственных услуг и используя личные данные из учётной записи, аферисты могут подать заявления в банковские организации на получение кредитов, в том числе, онлайн, - предупреждают в МВД по Бурятии.

