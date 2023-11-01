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Мошенники воруют аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»

Мошенники воруют аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»
Происшествия, 
Преступники притворяются сотрудниками сотовых компаний

Липовые сотрудники сотовых компаний «угоняют» аккаунты жителей Бурятии на портале госуслуг. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, только за прошедшие сутки зарегистрировано три таких факта.

Так, к полицейским обратился 70-летний житель села Поселье. Он сообщил, что днём ранее ему через мессенджер позвонил «представитель оператора сотовой связи» и заявил об истечении срока действия сим-карты. Для продления договора обслуживания собеседник попросил назвать пароли из смс.

Только после передачи кодов пожилой мужчина заметил, что речь в телефонных сообщениях идёт о восстановлении доступа к порталу госуслуг, и заподозрил неладное. Зайти в свой аккаунт на сервисе он уже не смог. На следующий день гражданин обратился за помощью в отделение многофункционального центра.

Аналогичным образом злоумышленники завладели доступом к личным данным 54-летнего улан-удэнца. Причём в конце разговора по настоянию «представительницы сотовой компании» горожанин попытался войти в мобильное приложение «Госуслуги», скачанное по её указке. Попытка входа не удалась: учётная запись оказалась взломана, чему, к удивлению жертвы, собеседница порадовалась. Усмехнувшись, она сообщила, что «надурила» мужчину.

В случае с 49-летним жителем Кяхтинского района подобная история получила продолжение. Жертву связали с якобы представителем Центробанка, который заявил об угрозе мошеннических действий и посоветовал перевести деньги на безопасную ячейку. Уже сняв со счёта 42 тысячи рублей, мужчина вовремя одумался. Позже он узнал о блокировке аккаунта на портале госуслуг, а после восстановления доступа обнаружил заказанные в личном кабинете справки 2-НДФЛ.

- Легенда об окончании срока действия сим-карты – одна из немногих, к которой прибегают злоумышленники. Также они могут вынуждать к передаче кодов из смс, сообщая, например, о необходимости смены тарифного плана, выгодных для абонента предложениях. Цель обмана проста: завладев доступом на едином портале государственных услуг и используя личные данные из учётной записи, аферисты могут подать заявления в банковские организации на получение кредитов, в том числе, онлайн, - предупреждают в МВД по Бурятии. 
мошенничество

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