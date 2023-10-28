«Аж проснулась»: Жителей Бурятии разбудило ночное землетрясение

Многие жители Бурятии минувшей ночью проснулись от землетрясения. Подземные толчки были мощными, и некоторых заставили поволноваться.
- По информации сейсмической станции Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, в 01.35 в акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие в 22,7 км северо-западнее населённого пункта Гремячинск Прибайкальского района. Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в г. Улан-Удэ и Прибайкальском районе, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Формируются группы для обследования социально-значимых объектов.
В социальных сетях жители республики активно обсуждают произошедшее:
«Думала показалось. Бокал со стола упал»,
«Было достаточно, испугалась не на шутку. Скрипнула стена»,
«4 этаж. Ощутимо. Кресло компьютерное подо мной закачалось и заскрипели шкафы»,
«Окна задрожали и кошки одновременно вверх с криком подскочили. Жуть»,
«Аж проснулась»,
«12 этаж. Проснулся, но подумал, что приснилось сначала...»,
«Я проснулась и уже не спится»,
«Страшно».