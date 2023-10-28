«Аж проснулась»: Жителей Бурятии разбудило ночное землетрясение

«Было достаточно, испугалась не на шутку. Скрипнула стена»,

«4 этаж. Ощутимо. Кресло компьютерное подо мной закачалось и заскрипели шкафы»,

«Окна задрожали и кошки одновременно вверх с криком подскочили. Жуть»,

«Аж проснулась»,

«12 этаж. Проснулся, но подумал, что приснилось сначала...»,

«Я проснулась и уже не спится»,

«Страшно».













Многие жители Бурятии минувшей ночью проснулись от землетрясения. Подземные толчки были мощными, и некоторых заставили поволноваться.- По информации сейсмической станции Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, в 01.35 в акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие в 22,7 км северо-западнее населённого пункта Гремячинск Прибайкальского района. Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в г. Улан-Удэ и Прибайкальском районе, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Формируются группы для обследования социально-значимых объектов.В социальных сетях жители республики активно обсуждают произошедшее:«Думала показалось. Бокал со стола упал»,