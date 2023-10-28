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«Аж проснулась»: Жителей Бурятии разбудило ночное землетрясение

«Аж проснулась»: Жителей Бурятии разбудило ночное землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Сейсмособытие произошло на Байкале

Многие жители Бурятии минувшей ночью проснулись от землетрясения. Подземные толчки были мощными, и некоторых заставили поволноваться.

- По информации сейсмической станции Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, в 01.35 в акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие в 22,7 км северо-западнее населённого пункта Гремячинск Прибайкальского района. Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в г. Улан-Удэ и Прибайкальском районе, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Формируются группы для обследования социально-значимых объектов.

В социальных сетях жители республики активно обсуждают произошедшее:

«Думала показалось. Бокал со стола упал», 
«Было достаточно, испугалась не на шутку. Скрипнула стена», 
«4 этаж. Ощутимо. Кресло компьютерное подо мной закачалось и заскрипели шкафы», 
«Окна задрожали и кошки одновременно вверх с криком подскочили. Жуть»,
«Аж проснулась», 
«12 этаж. Проснулся, но подумал, что приснилось сначала...», 
«Я проснулась и уже не спится», 
«Страшно».





землетрясение

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