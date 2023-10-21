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В Иркутской области по вине пьяного водителя пострадала пассажирка

В Иркутской области по вине пьяного водителя пострадала пассажирка
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ранее автомобилиста лишали водительских прав за пьяную езду

21 октября около семи часов утра на 6 километре автодороги Южный подъезд к городу Черемхово произошло ДТП.

- Предварительно установлено, что 37-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. В результате случившегося в медицинское учреждение с незначительными травмами доставлена 35-летняя женщина - пассажир иномарки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

При этом водитель имел признаки алкогольного опьянения. Но пояснил, что выпил спиртное после произошедшего.

При проверке, сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель в сентябре 2020 года привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения, и был лишён права управления автотранспортом на 18 месяцев.

В отношении автомобилиста инспекторами ДПС составлено четыре административных материала. В том числе за невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен, ответственность за что аналогична статье за управление транспортом в состоянии опьянения – это штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Также протоколы составлены за то, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, не застрахован, а водитель не имел при себе документов на право управления машиной.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ДТП Иркутская область

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