В Братске 80-летнюю бабушку спасли от перевода миллиона рублей мошенникам

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С пенсионеркой общались полицейские и сотрудники банка



Полицейские и сотрудники банка в Братске с трудом спасли 80-летнюю бабушку от телефонных мошенников.



Накануне в дежурную часть полиции позвонила операционист местного филиала банка. Она сообщила, что пожилая женщина пытается совершить сомнительный перевод крупной суммы. В офис банка незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.



- Отправить один миллион рублей гражданку по телефону убедили незнакомцы, которые представлялись её родственниками. Пенсионерка очень нервничала, наотрез отказывалась верить окружающим и требовала сделать перевод, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.



Проявив настойчивость, офицерам всё же удалось уговорить пожилую горожанку повременить с переводом. Они сопроводили бабушку в отдел полиции. В кабинете следователей она пришла в чувство и осознала, что чуть не стала жертвой мошенников.



