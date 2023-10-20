20 октября

19 октября

Популярное

В Братске 80-летнюю бабушку спасли от перевода миллиона рублей мошенникам

В Братске 80-летнюю бабушку спасли от перевода миллиона рублей мошенникам
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
С пенсионеркой общались полицейские и сотрудники банка

Полицейские и сотрудники банка в Братске с трудом спасли 80-летнюю бабушку от телефонных мошенников.

Накануне в дежурную часть полиции позвонила операционист местного филиала банка. Она сообщила, что пожилая женщина пытается совершить сомнительный перевод крупной суммы. В офис банка незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

- Отправить один миллион рублей гражданку по телефону убедили незнакомцы, которые представлялись её родственниками. Пенсионерка очень нервничала, наотрез отказывалась верить окружающим и требовала сделать перевод, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Проявив настойчивость, офицерам всё же удалось уговорить пожилую горожанку повременить с переводом. Они сопроводили бабушку в отдел полиции. В кабинете следователей она пришла в чувство и осознала, что чуть не стала жертвой мошенников.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец угнал машину у коллеги и попал в ДТП
Забайкалец угнал машину у коллеги и попал в ДТП
Происшествия, 20.10.2023
Угонщик забрал ключи, когда владелец авто спал
Обвиняемого в мошенничестве мэра Тулуна заключили под стражу
Обвиняемого в мошенничестве мэра Тулуна заключили под стражу
Происшествия, 20.10.2023
Градоначальник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Погибшую на севере Бурятии пенсионерку искали четыре десятка человек
Погибшую на севере Бурятии пенсионерку искали четыре десятка человек
Происшествия, 20.10.2023
Для этого даже пришлось задействовать беспилотник
В Санкт-Петербурге задержали крупного афериста из Бурятии
В Санкт-Петербурге задержали крупного афериста из Бурятии
Происшествия, 20.10.2023
Молодой человек причастен к сдаче липовых квартир в Улан-Удэ
В Забайкалье вскрыли крупное мошенничество при отлове собак
В Забайкалье вскрыли крупное мошенничество при отлове собак
Происшествия, 20.10.2023
Предприниматель выиграл контракт на отлов собак, но не выполнял работы
В Бурятии из-за пожара полгорода осталось без света
В Бурятии из-за пожара полгорода осталось без света
Происшествия, 20.10.2023
Горел деревянный навес в райцентре Селенгинского района
В отдел полиции в Бурятии пришёл мужчина с ножевыми ранениями
В отдел полиции в Бурятии пришёл мужчина с ножевыми ранениями
Происшествия, 20.10.2023
Он получил удары ножом в шею, грудную клетку и живот
В Улан-Удэ полыхал частный трёхэтажный дом
В Улан-Удэ полыхал частный трёхэтажный дом
Происшествия, 20.10.2023
Пожар произошёл в СНТ «Сибиряк»
Пропавшую на севере Бурятии пенсионерку нашли мёртвой
Пропавшую на севере Бурятии пенсионерку нашли мёртвой
Происшествия, 20.10.2023
Её обнаружили спустя три дня после исчезновения
В Бурятии дотла сгорел двухквартирный дом
В Бурятии дотла сгорел двухквартирный дом
Происшествия, 20.10.2023
Жильцы вовремя эвакуировались

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^