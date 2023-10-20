С пенсионеркой общались полицейские и сотрудники банка
Полицейские и сотрудники банка в Братске с трудом спасли 80-летнюю бабушку от телефонных мошенников.
Накануне в дежурную часть полиции позвонила операционист местного филиала банка. Она сообщила, что пожилая женщина пытается совершить сомнительный перевод крупной суммы. В офис банка незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.
- Отправить один миллион рублей гражданку по телефону убедили незнакомцы, которые представлялись её родственниками. Пенсионерка очень нервничала, наотрез отказывалась верить окружающим и требовала сделать перевод, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Проявив настойчивость, офицерам всё же удалось уговорить пожилую горожанку повременить с переводом. Они сопроводили бабушку в отдел полиции. В кабинете следователей она пришла в чувство и осознала, что чуть не стала жертвой мошенников.
В Братске 80-летнюю бабушку спасли от перевода миллиона рублей мошенникам
Происшествия, Фото:
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