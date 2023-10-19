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На жителя Иркутской области возбудили дело за шуточное нападение с игрушечным пистолетом

На жителя Иркутской области возбудили дело за шуточное нападение с игрушечным пистолетом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину заключили под стражу

В Иркутской области полицейские задержали жителя Тайшета, обвиняемого в нападении на женщину с игрушкой в руках.

Накануне в полицию обратилась дочь 54-летней местной жительницы. Она рассказала, что на улице около трёх часов дня незнакомец наставил пистолет на её мать.

- В одном из дворов города жительница увидела, как к ней направляются двое незнакомцев. При этом один из мужчин произнёс второму: «Не делай этого». Однако тот направился в её сторону, держа в руке предмет, похожий на оружие. Затем он приставил ко лбу женщины «пистолет» и потребовал деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Когда мужчина увидел, что «жертва» испугалась, опустил руки и извинился. Он объяснил, что пистолет игрушечный, а купил он его своему маленькому сыну сыну.

В момент произошедшего женщина разговаривала по телефону со своей дочерью, которая и сообщила о случившемся в полицию.

Оперативники в кратчайший срок установили «шутника». Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело. 
полиция

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