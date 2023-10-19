Он забрал у пенсионеров свыше миллиона рублей
В Нижнеудинске Иркутской области полицейские задержали подростка – курьера мошенников, забравшего у пенсионеров свыше миллиона рублей.
Ранее в полицию обратились с заявлением три местные жительницы в возрасте от 85 до 87 лет. Все они стали жертвами мошенничеств по одной и той же схеме «ваш родственник попал в ДТП».
Как выяснили полицейские, на стационарный телефон пожилым женщинам звонили неизвестные, представлялись родственниками и сообщали об автомобильной аварии с пострадавшими людьми.
После чего с пенсионерками связывался лжесотрудник полиции и рассказывал «легенды» о том, что в происшествии виноваты их близкие. После этого собеседники требовали крупные денежные суммы, чтобы родственники заявителей избежали преследования.
- За наличными к потерпевшим приезжал курьер. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские установили личность дроппера и задержали. Им оказался 16-летний местный житель. Собранные деньги он переводил на указанный счёт нанимателя, оставляя себе процент от вырученных денег.
Возбуждены уголовные дела. С задержанным работают следователи. Личности самих мошенников пока не установлены.
В Иркутской области задержали 16-летнего курьера мошенников
Происшествия, Фото:
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