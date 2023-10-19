В Иркутской области выявлены новые эпизоды контрабанды леса

Происшествия, Фото: из архива

Возбуждены ещё два уголовных дела



В городе Тайшет Иркутской области транспортной полицией выявлены новые эпизоды контрабанды леса.



В Тайшетском ЛО МВД России на транспорте расследуется уголовное дело о контрабанде древесины членами преступной группы. В незаконном перемещении стратегически важных ресурсов через границу РФ подозреваются две россиянки и иностранный гражданин – организатор незаконного бизнеса.



- В декабре 2022 года противоправная деятельность злоумышленников пресечена транспортными полицейскими Прибайкалья совместно с сотрудниками Иркутской таможни. Организатор криминальной структуры содержится под стражей. Женщине, являющейся руководителем фирмы, осуществлявшей деятельность в сфере лесопользования, судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Их соучастница, занимавшаяся незаконным декларированием древесины, находится под домашним арестом, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Фигуранты подозреваются в 23 эпизодах контрабанды лесоматериалов.



В настоящее время сотрудниками ОЭБиПК Тайшетского ЛО МВД России на транспорте выявлены новые эпизоды криминальной активности фигурантов.



Установлено, что с июля 2015 по февраль 2016 г.г. преступниик путём недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировано через таможенную границу более 8,7 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 36,6 млн рублей. Происхождение незаконно перемещённых лесоматериалов в установленном законом порядке не подтверждено.



Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов организованной группой», которые соединены в одно производство с первоначальным делом. Правоохранители продолжают устанавливать круг причастных лиц и новые эпизоды противоправной деятельности.



