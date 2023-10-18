Под Иркутском 53-летний мужчина погиб на пожаре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Его тело обнаружили в комнате на кресле



В селе Смоленщина, что находится под Иркутском, произошёл пожар в одноэтажном брусовом доме на улице Заводская. Сигнал поступил в пожарную службу в 4 утра.



На момент прибытия пожарных из-под кровли дома шёл густой дым. Звено газодымозащитной службы в комнате на кресле обнаружило 53-летнего мужчину без признаков жизни.



Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут.



- Огнём повреждены домашние вещи, стена, пол на площади 4 квадратных метра, дом закопчён по всей площади. Условием развития пожара стало позднее его обнаружение. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя. Виновное лицо, ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



