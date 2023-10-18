Его тело обнаружили в комнате на кресле
В селе Смоленщина, что находится под Иркутском, произошёл пожар в одноэтажном брусовом доме на улице Заводская. Сигнал поступил в пожарную службу в 4 утра.
На момент прибытия пожарных из-под кровли дома шёл густой дым. Звено газодымозащитной службы в комнате на кресле обнаружило 53-летнего мужчину без признаков жизни.
Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут.
- Огнём повреждены домашние вещи, стена, пол на площади 4 квадратных метра, дом закопчён по всей площади. Условием развития пожара стало позднее его обнаружение. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя. Виновное лицо, ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Под Иркутском 53-летний мужчина погиб на пожаре
Происшествия, Фото:
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