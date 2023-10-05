05 октября

04 октября

Популярное

В Иркутской области пьяный лихач врезался в две машины и сбил пешехода

Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобилист задним ходом въехал в подъезд, в который входила женщина

В городе Бирюсинск Тайшетского района Иркутской области пьяный водитель врезался в две припаркованные машины и сбил пешехода. Инцидент произошёл несколько дней назад на улице Советская.

Все манёвры мужчина выполнял на задней передаче. Происшествие засняла камера видеонаблюдения.

- По предварительной информации, несколько дней назад во дворе многоквартирного дома 58-летний водитель автомобиля Toyota Vista, находясь в своём транспортном средстве, начиная движение, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными иномарками Toyota Hiace и Toyota Sprinter, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

После чего, совершая очередной манёвр, не убедился в его безопасности, совершил наезд на женщину, которая в этот момент входила в подъезд. В результате аварии 33-летнюю женщину госпитализировали с травмами.

Полицейские прибыли на место ДТП и провели процедуру освидетельствования лихача на состояние опьянения. Оно подтвердило, что мужчина был пьян за рулём.

В настоящий момент инспекторами выясняются все обстоятельства, а также проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины.

Иркутская область ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области пьяный лихач врезался в две машины и сбил пешехода
Происшествия, 05.10.2023
Автомобилист задним ходом въехал в подъезд, в который входила женщина
Читинец отправился в колонию за пьяную езду
Читинец отправился в колонию за пьяную езду
Происшествия, 05.10.2023
У мужчины конфисковали деньги от продажи машины 
В Иркутской области закрыли два подпольных интернет-казино
В Иркутской области закрыли два подпольных интернет-казино
Происшествия, 05.10.2023
Полицейские изъяли компьютеры, деньги и документы
В Забайкалье поставщика угля заподозрили в коммерческом подкупе
В Забайкалье поставщика угля заподозрили в коммерческом подкупе
Происшествия, 05.10.2023
Бизнесмен за 2 млн хотел возобновить контракт с производственной компанией
Подросток из Забайкалья украл в Улан-Удэ алкоголь за 14 тысяч
Подросток из Забайкалья украл в Улан-Удэ алкоголь за 14 тысяч
Происшествия, 05.10.2023
Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 
Под Иркутском неизвестные «разули» Honda Accord
Под Иркутском неизвестные «разули» Honda Accord
Происшествия, 05.10.2023
Владелец машины обратился в полицию
Иркутянку, пришедшую в суд пьяной, арестовали на пять суток
Иркутянку, пришедшую в суд пьяной, арестовали на пять суток
Происшествия, 05.10.2023
Женщина громко кричала и не реагировала на замечания 
На берегу реки в Бурятии нашли женский труп
На берегу реки в Бурятии нашли женский труп
Происшествия, 05.10.2023
Жителей республики просят помочь в опознании погибшей
В Иркутске водитель маршрутки проехал на «красный»
В Иркутске водитель маршрутки проехал на «красный»
Происшествия, 05.10.2023
Владельцу маршрутной сети объявят предостережение
В Улан-Удэ мотоциклист без прав попал в ДТП
В Улан-Удэ мотоциклист без прав попал в ДТП
Происшествия, 05.10.2023
Мужчина многочисленными травмами госпитализирован в БСМП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^