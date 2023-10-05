В Иркутской области пьяный лихач врезался в две машины и сбил пешехода

Автомобилист задним ходом въехал в подъезд, в который входила женщина



В городе Бирюсинск Тайшетского района Иркутской области пьяный водитель врезался в две припаркованные машины и сбил пешехода. Инцидент произошёл несколько дней назад на улице Советская.



Все манёвры мужчина выполнял на задней передаче. Происшествие засняла камера видеонаблюдения.



- По предварительной информации, несколько дней назад во дворе многоквартирного дома 58-летний водитель автомобиля Toyota Vista, находясь в своём транспортном средстве, начиная движение, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными иномарками Toyota Hiace и Toyota Sprinter, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



После чего, совершая очередной манёвр, не убедился в его безопасности, совершил наезд на женщину, которая в этот момент входила в подъезд. В результате аварии 33-летнюю женщину госпитализировали с травмами.



Полицейские прибыли на место ДТП и провели процедуру освидетельствования лихача на состояние опьянения. Оно подтвердило, что мужчина был пьян за рулём.



В настоящий момент инспекторами выясняются все обстоятельства, а также проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины.



