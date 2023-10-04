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Мошенники списали 14 тысяч у 18-летнего жителя Бурятии

Мошенники списали 14 тысяч у 18-летнего жителя Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек по указке аферистов скачал подозрительное приложение

Днём 3 октября в полицию Селенгинского района Бурятии обратился 18-летний житель Гусиноозерска. Молодой человек попался на уловки мошенников, позвонивших, якобы, из банка.

Так, аферист сообщил парню, что к его личному кабинету в мобильном приложении подключены дополнительные устройства. По его словам, неизвестные осуществили привязку абонентских номеров ко счетам, и его деньгам грозит опасность.

- Введённому в заблуждению гражданину преступники посоветовали скачать специальное приложение, которые бы обеспечило сохранность сбережений. Однако, как объяснил потерпевший, после установки программы с одного из его счетов были списаны 14 тысяч рублей. Уведомление о переводе средств поступило в смс-сообщении. Молодой человек сразу же заблокировал все имеющиеся у него банковские карты, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

мошенничество

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