В Бурятии тушат сложный лесной пожар

Работы проводятся на крутом склоне



За прошедшие сутки в Бурятии тушили лесной пожар в Муйском районе. В его ликвидации работали 17 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 10 га.



- Сложность тушения составляет труднодоступная местность с крутизной склона 50 градусов. Кромки пожара отрабатываются вручную. Восточная кромка отработана, ведутся работы по западной кромке, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



На утро 1 октября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано. Продолжаются работы по ликвидации пожара в Муйском районе.



