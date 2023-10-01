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В Бурятии тушат сложный лесной пожар

В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Работы проводятся на крутом склоне

За прошедшие сутки в Бурятии тушили лесной пожар в Муйском районе. В его ликвидации работали 17 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 10 га.

- Сложность тушения составляет труднодоступная местность с крутизной склона 50 градусов. Кромки пожара отрабатываются вручную. Восточная кромка отработана, ведутся работы по западной кромке, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

На утро 1 октября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано. Продолжаются работы по ликвидации пожара в Муйском районе.

лесные пожары

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