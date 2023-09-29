В Улан-Удэ врач подозревается в мошенничестве

Она взяла у пациента деньги за бесплатную операцию



25 сентября в полицию обратился 52-летний улан-удэнец. Он заявил о мошенничестве со стороны работницы медучреждения.



- По словам заявителя, в июне врач одной из городских поликлиник путём обмана и злоупотребления доверием завладела его деньгами. После консультации, за которой пациент обратился в связи с имеющимся заболеванием, специалист предложила провести операцию и оплатить стоимость лечения в размере 4,5 тысяч рублей. При этом она отметила, что бесплатное направление выдано посетителю только на осмотр и консультацию, в отличии от направления на проведение оперативного вмешательства, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина перевёл требуемые средства на указанный номер, а впоследствии пришёл в медучреждение с повторными жалобами. Пациенту предложили произвести оплату медицинской процедуры повторно.



За разъяснениями горожанин обратился в страховую компанию и выяснил, что операция должна была проводиться бесплатно за счёт бюджетных средств.



Полицейские задержали 66-летнюю медицинскую работницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся дознание.

