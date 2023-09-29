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В Иркутской области на пожаре погиб пожилой домовладелец

В Иркутской области на пожаре погиб пожилой домовладелец
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пенсионер с трудом передвигался и, вероятно, не смог покинуть горящий дом

В рабочем посёлке Качуг Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь пожилого человека. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть накануне вечером, в 22:07.

На момент прибытия пожарных хозяйственная постройка была полностью охвачена огнём, который перекинулся на одну из жилищ двухквартирного дома.

- В течение 12 минут пожарные ликвидировали возгорание. В ходе разборки конструкций хозяйственной постройки был обнаружен погибший 69-летний хозяин дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дознаватели МЧС России работают на месте пожара.

Специалистам уже удалось выяснить, что очаг возгорания находился внутри надворной постройки, там же стояла печка-буржуйка. В строении на момент пожара находился мужчина.

По предварительным данным, его неосторожные действия при обращении с открытым огнём привели к пожару. Мужчина с ограниченными физическими возможностями передвигался с трудом и, вероятно, не смог покинуть горящее помещение.

 
Иркутская область пожар смерть

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