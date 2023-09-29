В Иркутской области на пожаре погиб пожилой домовладелец

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пенсионер с трудом передвигался и, вероятно, не смог покинуть горящий дом



В рабочем посёлке Качуг Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь пожилого человека. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть накануне вечером, в 22:07.



На момент прибытия пожарных хозяйственная постройка была полностью охвачена огнём, который перекинулся на одну из жилищ двухквартирного дома.



- В течение 12 минут пожарные ликвидировали возгорание. В ходе разборки конструкций хозяйственной постройки был обнаружен погибший 69-летний хозяин дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Дознаватели МЧС России работают на месте пожара.



Специалистам уже удалось выяснить, что очаг возгорания находился внутри надворной постройки, там же стояла печка-буржуйка. В строении на момент пожара находился мужчина.



По предварительным данным, его неосторожные действия при обращении с открытым огнём привели к пожару. Мужчина с ограниченными физическими возможностями передвигался с трудом и, вероятно, не смог покинуть горящее помещение.





