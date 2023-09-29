29 сентября

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В Бурятии пьяный тракторист врезался в «Ниву» и скрылся с места ДТП

В Бурятии пьяный тракторист врезался в «Ниву» и скрылся с места ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина отказался проходить медосвидетельствование

Около 12 часов дня 28 сентября в селе Бичура Бичурского района Бурятии тракторист попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

- 38-летний водитель трактора «МТЗ-82», следуя по ул. Калинина при выполнении манёвра «разворот» совершил столкновение с автомашиной «Нива» под управлением водителя 1952 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель и 65-летняя пассажирка легкового автомобиля получили ушибы. Медики осмотрели женщину и отпустили домой.

- Водитель трактора с места ДТП скрылся, впоследствии был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, однако от прохождения освидетельствования на состояния опьянения отказался, - отметили в ГИБДД.

Ранее тракторист уже привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Однако вновь сел за пуль в состоянии опьянения.    
ДТП

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