В Бурятии пьяный тракторист врезался в «Ниву» и скрылся с места ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование



Около 12 часов дня 28 сентября в селе Бичура Бичурского района Бурятии тракторист попал в ДТП и скрылся с места происшествия.



- 38-летний водитель трактора «МТЗ-82», следуя по ул. Калинина при выполнении манёвра «разворот» совершил столкновение с автомашиной «Нива» под управлением водителя 1952 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП водитель и 65-летняя пассажирка легкового автомобиля получили ушибы. Медики осмотрели женщину и отпустили домой.



- Водитель трактора с места ДТП скрылся, впоследствии был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, однако от прохождения освидетельствования на состояния опьянения отказался, - отметили в ГИБДД.



Ранее тракторист уже привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Однако вновь сел за пуль в состоянии опьянения.

