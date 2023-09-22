В Бурятии горел жилой дом

Огонь уничтожил кухню и повредил крышу
Рано утром 22-го сентября произошёл пожар в жилом доме в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии.
Когда приехали пожарные, огонь охватил кухню и перешёл на крышу.
- Для ликвидации очага возгорания личному составу потребовалось 32 минуты. В результате пожара, обгорело кухонное помещение на площади 25 кв.м., повреждена крыша дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
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